Kadın cinayeti! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:34

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:34

Uzunköprü'nün Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi’nde yaşayan Uğur Tarak ile eşi Cansu Tarak arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Tarak, eşini karnı ve kollarından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Tarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarak’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Uğur Tarak ise polis tarafından gözaltına alındı.

SOYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Uğur Tarak’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz” şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi.

Uğur Tarak’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.