Giresun'da feci kaza: Kamyon otomobile çarptı, 3 ölü!

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Temel Kutver ile yanındaki Hatun Kaya ve Ayşe Kutver hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'da feci kaza: Kamyon otomobile çarptı, 3 ölü!
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 20:12

Kaza saat 14.00 sıralarında Tirebolu-Doğanken kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde meydana geldi.

O.T idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Temel Kutver yönetimindeki 67 UG 319 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilde sıkışan Hatun Kaya kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Temel Kutver ve yanındaki Ayşe Kutver ile H.Y. (68) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Temel Kutver ve Ayşe Kutver de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü O.T., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #kaza #Hastane #köy

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