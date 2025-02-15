'Kızılcık Şerbeti' oyuncusu Feyza Civelek kaza geçirdi!
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kaza geçirdiğini duyurdu.
Fenomen olan Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Feyza Civelek, bir kaza geçirdi.
"YİNE NAZARA GELDİK"
Dizide 'Nilay' karakterine hayat veren Civelek, geçirdiği kaza sonucunda kolunu kırdığını belirtti.
sosyal medya hesabından alçıya alınan kolunun fotoğrafını paylaşan Civelek, "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Feyza Civelek #kızılcık şerbeti #kaza #oyuncu
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