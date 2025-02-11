Giresun'da heyelan riski: 3 binanın tahliyesine karar verildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:43

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:43

Valilikten edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nin Ölüçlü ve Gümüşlü mevkilerinde meydana gelen heyelanların ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknik elemanlarınca inceleme yapıldı.

Gümüşlü mevkisinde daha önce gerçekleşen heyelan sonucu düzenlenen teknik raporla, bir bina için önlem önerilerek ayrıntılı jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaları yapılması istendi.

İlgili alanda bugün meydana gelen heyelanlar sonucunda da teknik inceleme gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucunda, Gümüşlü mevkisinde söz konusu konutla beraber 2 binanın daha heyelandan etkilenmesi üzerine 3 bina için boşaltma tutanağı düzenlenerek nakil kararı alındı.