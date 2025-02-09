Kastamonu’da heyelan: Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu’nun Doğanyurt ile Cide ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide-Doğanyurt karayolu üzerinde İlyasbey köyü mevkiinde son günlerde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Heyelan sebebiyle Cide ilçesi ile Doğanyurt ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Yurttaşların ihbarı sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, heyelan yaşanan bölgede güvenlik önlemleri aldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, heyelanın yaşandığı yolda çalışma başlattı.
Etiketler: #kastamonu #Heyelan
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