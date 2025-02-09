Kastamonu’da heyelan: Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Doğanyurt ile Cide ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Kastamonu’da heyelan: Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 08:08

Edinilen bilgiye göre, Cide-Doğanyurt karayolu üzerinde İlyasbey köyü mevkiinde son günlerde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Heyelan sebebiyle Cide ilçesi ile Doğanyurt ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Yurttaşların ihbarı sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, heyelan yaşanan bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, heyelanın yaşandığı yolda çalışma başlattı.


Etiketler: #kastamonu #Heyelan

İlgili Haberler

'Gizli buzlanma' kaza getirdi! Kastamonu'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

'Gizli buzlanma' kaza getirdi! Kastamonu'da 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü: 5 gözaltı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler