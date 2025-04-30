Giresun'da kayıp olarak aranıyordu... Cesedi bulundu!

Doğankent ilçesinde kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Yusuf Alim'in cesedi, Harşit Çayı kenarında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'da kayıp olarak aranıyordu... Cesedi bulundu!
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:26

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Güdül köyünde yaşayan Yusuf Alim'den (43) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, Oyraca köyündeki Harşit Çayı kenarında Alim'i hareketsiz şekilde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Alim'in cenazesi, otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Cenaze #giresun #Harşit Çayı #kayıp

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