Ceyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu!
Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı ve inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nden geçen Ceyhan Nehri içinde bir ceset görülmesi ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ceset sudan çıkarıldı.
Sudan çıkarılan şahsın erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İtfaiye ekiplerinin sudaki çalışmaları ve cesedin çıkarılma anı, çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: #ceyhan nehri #ceset #elbistan #kahramanmaraş
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