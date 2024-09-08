Giresun'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlçenin Taşlık köyünde, Ali Kemal Tetik (47) idaresindeki 28 M 6258 plakalı minibüs ile Cafer Topal'ın (50) kullandığı 28 RH 010 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Topal ile aynı araçtaki Yağmur Topal (21) ve Ramazan Şahin (20) yaralandı.
Yaralılar, Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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