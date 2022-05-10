Soylu duyurdu: e-pasaport ve sürücü belgesinde yenilik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgesinde yapılan değişikliği kamuoyuyla paylaştı.

DHA
10 Mayıs 2022 Salı, 14:51

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-soylu-duyurdu-e-pasaport-ve-surucu-belgesinde-yenilik-1934501

Süleyman Soylu

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