Giresun'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Köse ve Şenlikoğlu ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Giresun'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:59
Giresun'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Köse ve Şenlikoğlu ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları....
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Giresunlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Giresun'da seçimi hangi aday kazandı? 

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Fuat Köse, AKP'den Aytekin Şenlikoğlu, İYİ Parti'den Harun Cici, Zafer Partisi'nden Bedrettin Özdemir, Saadet Partisi'nden Esra Bektaş, Yeniden Refah Partisi'nden Mesut Aydın, ve DEM Parti'den ise Feride Kızgit ve Ümit Bozan Giresun belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

GİRESUN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Giresun'da "Fuat Köse, Aytekin Şenlikoğlu, Harun Cici ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Giresun 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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