Giresun’da sel: Ev ve işyerleri su altında kaldı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:33

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:41

Doğu Karadeniz'de 2 gün önce başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Giresun'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak sel ve taşkınlara neden olurken merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp güvenli alana götürüldü.

Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışması sürdürülüyor.