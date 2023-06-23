Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını yükseltti

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:28

Merkez Bankası (TCMB) bazı kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans oranının Temmuz ayında yüzde 0.81 yerine yüzde 1.36 olarak uygulanmasına karar verdi.

RG'de yayımlanan tebliğ ile, "Referans oran, 1 Temmuz 2023 tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yüzde 1.36 olarak uygulanır. Bu oran, aynı tarihler arasında Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ve Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ bakımından da esas alınır" denildi.

TCMB, "bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esaslar hakkında tebliğ"de "referans oran"ın tanımında ve oranın ilan yöntemine ilişkin değişiklikler de yaptı.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı sayısız düzenleme ile başta ticari krediler olmak üzere birçok kredide maliyetin referans oranın üzerinde olması halinde bankalara tahvil tutma yükümlülüğü getirmişti.

Buna göre söz konusu kredilerde faizin referans oranı belirli katsayıların üzerinde aşması halinde bankaların bu krediler için yüzde 20 ila yüzde 90 arasında değişen oranda tahvil tutma yükümlülüğü bulunuyor.

TEMMUZ İTİBARIYLA YÜKSELTİLMİŞ OLACAK

Bu değişiklik, bireysel müşterilerin en düşük faizli borçlanma kanalı olan kredi kartına nakit avans faizini de artırmış olacak. Bu adım öncesi nakit avansta yüzde 1.36 olarak uygulanabilecek en yüksek faiz Temmuz itibarıyla yüzde 1.91'e yükseltilmiş oldu.

Benzer şekilde ticari kredilerde kullandırılabilecek faiz üst limit de referans orandaki artışla yükselecek.

Ayrıca yeni eklenen maddeye göre, referans oran Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilecek. Ancak, ilgili ayın sondan beşinci iş gününden sonra aynı ayda Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler çerçevesinde hesaplanarak ilan edilecek.

İlan tarihi itibarıyla hesaplanan referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde güncellenecek.