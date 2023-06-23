Giresun'da sel ve heyelan: Bir kişi kayıp

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:48

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler belde merkezinde hasara neden oldu.

Bazı ev ve işyerlerini su basarken araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan yurttaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

Çağlayan Mahallesi'nde tek katlı bir ev toprak kayması sonucu yıkıldı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Rıdvan Coşar'dan ise haber alınamıyor. Ekipler enkazda 70 yaşındaki Coşar'a ait bir iz arıyor.

"BİR TANE EVİN YIKILDIĞINI DUYDUK"

Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Çağlayan Mahallemizde bir tane evin yıkıldığını duyduk" dedi.