Giresun’da şüpheli ölüm: Yakınları tarafından bulundu
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşlı bir adam, yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kovanlık Beldesi Ahurlu mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki İhsan Gündoğdu, eve gelen yakınları tarafından yanında bir silahla ölü halde bulundu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu’nun göğsünden tek kurşunla vurulduğunu ve yanında bulunan silahın ise ruhsatsız olduğunu belirledi.
Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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