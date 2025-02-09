Giresun'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 09.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 12:00

Giresun’un Tirebolu ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Eymür köyünde meydana gelen olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin 80 yaşındaki S.V. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

S.V’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.