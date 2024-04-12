Girişte kuyruk oluştu: Bayram tatilinde Gölcük’e akın ettiler!

Bolu’da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler göl kenarında gezintiye çıkıp mangallarını yakıp, piknik yapmanın keyfini çıkardı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:03
Girişte kuyruk oluştu: Bayram tatilinde Gölcük’e akın ettiler!
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Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, Şeker Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı.

Özellikle Ankara ve İstanbul’dan günübirlik turlar ve araçlarıyla Gölcük’e gelenler tabiat parkının girişinde kuyruk oluşturdu. Tatilciler manzarasıyla etkilendikleri tabiat parkında göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle gezintiye çıktı.

İskelede bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında da mangallarını yakarak tatilin tadını çıkardı.


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