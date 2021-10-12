Girit'te 6,3'lük deprem... 'Türkiye'yi etkiler mi' sorusu yanıt buldu

12 Ekim 2021 Salı, 15:39

Yunanistan'ın Girit adasında TSİ 12.24'te 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina Gözlemevi yaptığı yazılı açıklamada, depremin merkez üssünün Atina'nın 405 kilometre güneydoğusunda ve Girit adasındaki Zakros köyüne 24 kilometre uzaklıkta olduğunu bilgisine yer verdi.

Deprem, Türkiye'de de geniş bir alanda hissedildi. Muğla, Antalya ve İzmir'de yurttaşlar deprem paniği yaşadı.

Depremin ardından CNN Türk televizyonunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Girit'in çok önemli bir deprem merkezi olduğunu söyledi.

Depremin meydana geldiği bölgenin Türkiye'yi etkilemesinin zor olduğunun altını çizen Tüysüz şu ifadelerini kullandı:

"Gözümüz kulağımız orada gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'yi etkilemesi zor bir bölge. Çünkü Türkiye'ye oldukça uzak. En yakın yerleşim yeri arasında 250 km mesafe var. Girit'te daha büyük bir deprem olasılığı var. Ama Türkiye için endişe verici bir durum söz konusu değil."