Naci Görür'den Girit depremi açıklaması

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 13:36
Naci Görür'den Girit depremi açıklaması
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi, depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. 

Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görür yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Girit’in doğu ucunda, Helen Yayı ve Plini-Strabo fayı kesişim bölgesinde 6,3 deprem oldu. Daha sonra bu depremi Plini- Strabo doğrultusunda 4,0’lük deprem izledi. Biliyorsunuz bir süredir bu bölge görece daha küçük depremlerle sarsılıyordu. Oniki Adalar etkileşim bölgesi içinde.



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