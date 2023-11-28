Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafında bulunan fenomenlere soruşturma

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:28

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:29

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

MASADA KİMLER VAR?

Dilan Polat’ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan’ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.