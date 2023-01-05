Gizem Memioğlu kimdir? Gizem Memioğlu nasıl öldü?

05 Ocak 2023 Perşembe, 18:13

Kastamonu'da, eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu , evinde ölü bulundu.



GİZEM MEMİOĞLU KİMDİR?

Gizem Memioğlu 1982 yılında doğdu. Eczacı olan Gizem Memioğlu MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığını yürüttü. MHP Taşköprü ilçe Başkanı Mustafa Arabacı ile beraber 11 Aralık 2021 yılında görevinden istifa etti. Memimioğlu istifasını "Aykırı rockçı Başkandım, sizlerde oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı" sözleri ile duyurmuştu.

GİZEM MEMİOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Memioğlu'nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

