Gizem öğretmene kanlı pusu... Sırtından vurup kaçtı!

14.02.2026 14:51:00
Bursa'da 29 yaşındaki öğretmen Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi olduğu iddia edil G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Nilüfer ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

