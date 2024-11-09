Gizem'in öldüğü kazada yeni gelişme: Otobüs şoförü tutuklandı
İzmir'de, kavşakta yolun karşısına geçerken hasta bakıcı Gizem S.'ye (24) çarpıp ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev A. (45), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Feci kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev A., kullandığı şehir içi otobüsle kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gizem S., dün Levent Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sinem S. adlı ikiz kız kardeşi olan Gizem S.'nin her biri kasım ayında olmak üzere 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdiği ortaya çıktı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Öte yandan kazada otobüsü kullanan sürücü Alev A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alev A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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