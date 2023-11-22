Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı
D100 karayolu Çankırı kesiminde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.
Çankırı’da 4 gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 karayolunun Çankırı kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kazalarda yaralanan 3 kişinin müdahalesi olay yerinde yapılırken, Meryem D. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalar sebebiyle ulaşımın aksadığı D100 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanabildi.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına yanıt
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Terkoğlu'ndan Bahçeli'ye ilk yanıt
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!