Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı

D100 karayolu Çankırı kesiminde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:08
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Çankırı’da 4 gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 karayolunun Çankırı kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 3 kişinin müdahalesi olay yerinde yapılırken, Meryem D. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalar sebebiyle ulaşımın aksadığı D100 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanabildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.


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