Erbil’den ‘ne kadar kazanıyor’ sorusuna ‘Dilan Polat’lı yanıt
Mehmet Ali Erbil bir televizyon programında ne kadar kazandığı sorusuna "Dilan Polat kadar kazanıyorum" yanıtını verdi.
Daha önce sosyal medya platformu TikTok’ta günlük 70 ila 100 bin TL kazandığı iddia edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ne kadar kazandığını açıkladı.
Erbil sorulan soruya “Dilan Polat kadar kazanıyorum" yanıtını verdi.
Serdar Ortaç da TikTok’ta kendisine gönderilen hediyeleri dağıttığını dile getirdi ve gönderilen paraları ne yaptığını açıkladı.
"Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum" diyen Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani. Ben de başkalarına veriyorum" dedi.
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