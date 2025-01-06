Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı!

Çorum’un Doğanyurt ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ’pat pat’ın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:31

Kaza, Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Satı G. idaresindeki, ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ ARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet S ve Ahmet G. yaralandı. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tarım aracında bulunan yurttaşların, cenaze törenine katılmak için Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyüne seyir halindeyken kazanın yaşandığı öğrenildi.


Etiketler: #çorum #gizli buzlanma

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