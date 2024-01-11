İstanbullular dikkat: AKOM gizli buzlanmaya karşı uyardı!

İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, yurttaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:26
İstanbullular dikkat: AKOM gizli buzlanmaya karşı uyardı!
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.

Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu.

Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. 

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.
 


istanbul büyük gizli buzlanma uyarı erken uyarı sistemi akom

İlgili Haberler

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verip uyardı, lapa lapa kar yolda

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verip uyardı, lapa lapa kar yolda
AKOM uyardı: Sibirya'dan yola çıktı! İstanbul'a kar geliyor...

AKOM uyardı: Sibirya'dan yola çıktı! İstanbul'a kar geliyor...
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'a kar geliyor!

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'a kar geliyor!

En Çok Okunan Haberler