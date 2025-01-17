'Gizlilik ihlali' gündemde... Apple’ın Siri’si Türkiye’de mahkemelik oldu

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:53

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:53

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Firmanın telefonunu kullanan 52 yıllık avukat, evli ve 2 çocuk babası Senih Özay, avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla 'Türk insanının da hakları, temel hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliği' hakkının bulunduğu gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı.

Avukatı Murat Fatih Ülkü, 13 Ocak'ta hukuki sürecin ilk adımı olarak konuyu Konak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı. Davayı açma nedenini anlatan Senih Özay, "Amerika'da mahkeme, Siri'nin konuşmaları zapt edip, saklayıp reklamlarda kullanabileceği veya satabileceği yönünde inananların açtığı davada tazminat verdi. 95 milyon dolarlık protokol yaptı. 52 yıllık avukatım. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" diye konuştu.

'BU SÜREÇ BELLİ BİR AŞAMA KAYDETTİ'

Senih Özay'ın avukatı Murat Fatih Ülkü ise "Siri uygulamasını taşıyan telefonların sahibi firma, uygulamanın sadece 'Hey Siri' tetiklemesiyle devreye girdiğini, onun dışında uyuyan bir uygulama olduğunu söyledi. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'Hey Siri' sözcüğünü algılayabilmesi için sürekli dinleme yapması gerektiği yönündeki kuşkular üzerine hukuki süreç var. Bu süreç belli bir aşama kaydetti. Bu dava sürecinde Apple; yaptığı açıklamalarda örtülü olarak bu dinlemenin yapıldığını kabul etti. Nitekim Amerika'da dava öncesi süreçte bir anlaşma protokolü mahkemeye sunuldu. Siri uygulamasının bulunduğu telefonların sahibi firma, 95 milyon dolarlık bir fon ayırarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde başvuran kullanıcılara belli bir miktar manevi tazminat ödemeyi kabul etti. Biz de düşündük ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurttaşların hakları, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliği ilkesi en az Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yurttaşlar kadar kıymetli olduğuna göre bunun hukuki hesabını vermeli diye düşündük. Bunun üzerine bu başvuruyu yaptık" dedi.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE KADAR TAŞINABİLİR'

Murat Fatih Ülkü, "Müvekkilim Senih Özay adına ikamet ettiği ilçe olan Konak Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na bir başvuru yaptık. Ve bir manevi tazminat talebinde bulunduk. Telefondaki uygulamanın kişinin kendisinden izinsiz dinleme yaptığını belirttik. Şimdi heyet, olumlu veya olumsuz bir karar verecek. Olumsuz verirse biz, olumlu karar verirse de muhtemelen firma konuyu tüketici mahkemesine taşıyacak. Bu davalardaki hukuksal süreç böyle. Bizim açımızdan Anayasa Mahkemesi'ne kadar da taşınabilir" diye konuştu.

YURTTAŞA ÇAĞRI

Başvurunun öncü niteliği taşıdığını düşündüklerini ifade eden Ülkü, "Bu tip firmaların, ülkemizdeki yurttaşların da en az Amerika'daki kadar değerli olduğunu, onların da hakları olduğunun bilincine varmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm yurttaşları bulundukları ilçelerdeki tüketici hakem heyetine başvurabileceklerini, telefonlarında 'Siri' uygulaması varsa, manevi tazminat talep edebileceklerini düşünüyoruz. Eğer bu başvurular böyle bir büyürse, firma Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de bu yapılan eylemin hukuki hesabını vermek konusunda bir model geliştir diye düşünüyoruz" dedi.