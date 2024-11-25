Apple Siri'nin bambaşka bir versiyonu üzerinde çalışıyor

Apple, Siri'yi daha gelişmiş hale getirmek için çabalıyor. Yeni haberlere göreyse Apple LLM Siri'yi karşımıza çıkartabilir.

Apple Siri'nin bambaşka bir versiyonu üzerinde çalışıyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:48

Yapay zeka devrimine geç dahil olan Apple, Siri tarafı için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha başarılı ve gelişmiş bir Siri üzerinde çalışan Apple'ın LLM Siri'yi geliştirdiği iddia edildi. Bloomberg'ün bildirdiğine göre Apple Intelligence ile yapay zeka tarafı için resmi başlangıcı yaptı ancak Siri halen istendiği kadar gelişmiş değil. 

Buna göre Apple'ın Siri için LLM yani çok daha gelişmiş büyük dil modellerini kullanması bekleniyor. 

Siri, daha karmaşık istekleri daha doğal dile yakın ve konuşkan bir şekilde cevaplandırabilecek. Yükseltilmiş Siri, şu anda Apple cihazlarda test ediliyor. Ayrı bir uygulamaymış gibi test edilen yeni Siri, istenildiği gibi sonuç verirse, güncellemeyle yükseltilecek. 

Eğer her şey planlandığı gibi giderse Apple iOS 19 ve macOS 16 ile Siri'nin bu yeni modelini kullanıcılara sunacak. 


Etiketler: #LLM Siri #Apple Siri

İlgili Haberler

Siri'nin akıllanacağı tarih belli oldu

Siri'nin akıllanacağı tarih belli oldu
iOS 18 ile Siri'ye hangi yapay zeka özellikleri gelecek?

iOS 18 ile Siri'ye hangi yapay zeka özellikleri gelecek?
iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?

iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler