Apple Siri'nin bambaşka bir versiyonu üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:48

Güncelleme: 25.11.2024 - 19:48

Yapay zeka devrimine geç dahil olan Apple, Siri tarafı için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha başarılı ve gelişmiş bir Siri üzerinde çalışan Apple'ın LLM Siri'yi geliştirdiği iddia edildi. Bloomberg'ün bildirdiğine göre Apple Intelligence ile yapay zeka tarafı için resmi başlangıcı yaptı ancak Siri halen istendiği kadar gelişmiş değil.

Buna göre Apple'ın Siri için LLM yani çok daha gelişmiş büyük dil modellerini kullanması bekleniyor.

Siri, daha karmaşık istekleri daha doğal dile yakın ve konuşkan bir şekilde cevaplandırabilecek. Yükseltilmiş Siri, şu anda Apple cihazlarda test ediliyor. Ayrı bir uygulamaymış gibi test edilen yeni Siri, istenildiği gibi sonuç verirse, güncellemeyle yükseltilecek.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse Apple iOS 19 ve macOS 16 ile Siri'nin bu yeni modelini kullanıcılara sunacak.