Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı'nın başvuruları ne zaman, şartları neler?

16 Aralık 2022 Cuma, 16:52

Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı'na girmek isteyen adaylar, başvuruların ne zaman alınacağını ve şartlarını merak ediyor. Bilişim personeli olarak çalışmak isteyen adaylar sınavla ilgili içerikleri araştırıyor. İşte ayrıntılar...

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI'NIN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını Başkanlığın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunlu. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilir. Adaylar, ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabiliyor.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI'NA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü sınava çağırılacak.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 10 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI'NIN ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre genel başvuru şartları şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı olarak görev almak isteyen adaylar için özel başvuru şartları şu şekilde:

a) En az 3000 kullanıcılı bir sistemin veri tabanı yöneticisi olarak en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Oracle Exadata yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan Oracle RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,

ç) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

e) Linux düzeyinde bash/shell script ile Oracle Import ve Export ve Rman gibi yedekleme scriptleri yazmak ve Linux Crontab ile görev oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) PL-SQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

ı) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle ZFS Storage yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Sunucu kurulumu (raid yapılandırma, disk yapılandırma, network konfigurasyonu vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Coğrafi Bilgi sistemi veri tabanı kurulumu, yönetimi ve süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hâkim olmak,

p) Oracle Cloud Control, Oracle Audit Vault ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Linux işletim sistemi için betik dili (bash,csh, vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

Tercihen;

a) Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Weblogic Sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.







