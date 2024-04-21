Göç İdaresi Başkanlığı’na 382 sürekli işçi alınacak

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:42
Göç İdaresi Başkanlığı’na 382 sürekli işçi alınacak
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 382 sürekli işçi alımına ilişkin kura, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

Sınavların sonucunda ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın, temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın ve şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.

Başvurular, 22-26 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihleri ile sonrasında sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) görebilecek.


içişleri bakanlığı haberleri Göç İdaresi Başkanlığı haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

Göç İdaresi'nden 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Göç İdaresi'nden 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı’ndan çarpıcı açıklama: Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan çarpıcı açıklama: Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı
Göç İdaresi Başkanı açıkladı: Türkiye'de kayıtlı kaç yabancı var?

Göç İdaresi Başkanı açıkladı: Türkiye'de kayıtlı kaç yabancı var?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: 'O sözü hiç unutamam...'

Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: 'O sözü hiç unutamam...'
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu