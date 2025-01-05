Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Suriyeli sığınmacıların geri dönüş işlemlerine ilişkin paylaşım
Göç İdaresi Başkanlığı Suriyeli sığınmacıların geri dönüş işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin paylaşımda bulundu. Sığınmacıların geri dönüş işlemi “Randevu Alma”, “İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Gitme”, “Sınır Kapısı İşlemleri” ve “Çıkış” olmak üzere 4 adımda gerçekleşecek.
Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeli sığınmacıların dönüş aşamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
4 ADIMDA GERİ DÖNÜŞ
Geri dönüş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, ilk olarak Göç İdaresi Başkanlığı’nın sitesi üzerinden ikamet ettiği şehirdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden randevu alacak. 2. adımda ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Gönüllü Geri Dönüş Formu ve çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre seyahatleri için Yol İzni Belgesi düzenlenecek. İzin belgesi 15 gün süreli düzenlenecek. 3.adımda ise geri dönüş yapacak sığınmacıların, kendilerine verilen Yol İzin Belgesi süresi içerisinde sınır kapısına gitmesi gerekecek. Sınır kapısında parmak izi doğrulamaları yapılacak. Eksik evrakı bulunanların evrakları tamamlanacak. Son adımda ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan sığınmacıların gümrük işlemlerinin ardından çıkışı sağlanacak. Geri dönüş işlemleri yapan Suriyeli sığınmacıların Geçici Koruma Kimlik Belgesi teslim alınacak.
Gönüllü Geri Dönüş Amacıyla İzinli Çıkış-Giriş İşlemleri ??— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) January 5, 2025
Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere tanınan izinli çıkış-giriş hakkı, 1 Ocak 2025’te başladı.
1 Temmuz 2025’te sona erecek olan ve… pic.twitter.com/MDpBKNRft5
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