Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı: 'Son 15 günde 7 kat arttı'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:13

Türkiye'de geçici koruma altında Suriyeli sayısının 2 milyon 920 bin 119 olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılından bu yana 763 bin 443'ünün geri dönüş yaptığını açıkladı.

"7 KAT ARTTI"

Son 15 günde ise Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirten Yerlikaya, günlük dönüş sayısının 7 kat arttığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş-çıkış hakkı tanınacağını da söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" şeklinde konuştu.

"ORADAKİ EVİ HAZIRLAYABİLMESİ İÇİN..."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, aynı gün içerisinde randevu verildiğini ve Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyleyen Yerlikaya, "Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık" dedi.

PATLAYICI FABRİKASINDA PATLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Balıkesir'de 8.25'te bir patlama meydana geldi. Valimiz ile görüştük, tüm kuruluşlar oraya ulaştı. 4 yaralı, 12 can kaybı var. Saldırıda yaralanan 4 kişinin sağlık durumları iyi. Savcılık soruşturma başlattı. Patlamanın nedeni henüz belli değil."

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

"8 Aralık'ta tarihi bir gün yaşandı. 61 yıllık Baas rejimi çöktü ve Esed Rusya'ya kaçtı. 61 yıl boyunca kendi halkına işkencelerin yapılması, ölümlerle sonuçlanan 350 bin deniyor ama çok ötesinde can kaybı olduğu biliyor. Ülkenin kalan son zenginliklerini de alıp götüren zalim rejimden bahsediyoruz.

Göç politikalarımız hep insani oldu. Cumhurbaşkanımız hep 'zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık' dedi. Bizim, cumhurbaşkanımız liderliğinde, bize gelen Suriyelilere bakışımız da bu yönde oldu."

SEDNAYA HAPİSHANESİ

"Sednaya ile ilgili oradan bir talep geldi. Çalışmalardan tatmin olmadıklarını söylediler. 43 araç 4 arama köpeği oraya gitti. 4 gün sonra Şam Büyükelçimiz görevine başladı. Sednaya'da, yerleşkede güvenli alanda hassas arama yaptılar. Gidenler en donanımlı arkadaşlarımızdı. Herhangi bir toplu mezar ya da bulunamamış birine rastlayamadılar. İnsanlık adına büyük utanç duyuyoruz."

"ÜLKEMİZDE 4 MİLYON 164 BİN GÖÇMEN VAR"

"Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon 164 bin göçmenden 2 milyon 920 bini Suriyeli. Suriyeli sayısı oransal olarak en fazla Kilis'te. İstanbul'da oran yüzde 3. Biz onlarla ilgili yaptığımız temel uyumla ilgili en önemlisi eğitimdi. Bizdeki Suriyelilerden 819 bini Suriyeli öğrenci. Okullaşma oranı yüzde 76.5. 60 bin 750 Suriyeli şu an öğrenim görüyor."

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

"2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8'inde Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti. Bu sayı 7 kat arttı."

"GİDENLERİN YARIYA YAKINI HALEPLİ"

"Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli."

"PARMAK İZLERİNE BAKIYORUZ"

"Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasına başvuru yapabiliyor, aynı gün içerisinde randevu veriliyor. Suriye'ye geri dönüş için randevu alanlarda ilk yaptığımız şey parmak izine bakıyoruz. Herhangi bir kaydı, araması var mı bunları inceliyoruz. Hangi kapıdan gitmek istiyorsa ona yol izin belgesi veriyoruz. Çıkış sırasında forum doldurtarak, imza attırarak onun gönüllülüğünü ispat ediyoruz.

İş insanlarının da Suriye'ye gitmesi gerekiyor, onlara da ihtiyaç var. Meslek odaları ile görüşmemiz sonucunda bunların müracaatlarını alıp bu arkadaşlarımız direkt karşıya geçecekler."

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILACAK

"Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabilecek, aynı gün içerisinde randevu verilecek. Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebilecekler."

SURİYE HÜKÜMETİNİN KURULUŞ SÜRECİ

"Cumhurbaşkanımız dün toplanan Kabine'de tüm kabine üyesi arkadaşlarımıza Suriye hükümetinin kuruluş sürecinde oradaki meslektaşımızın yardımıyla ilgili ne varsa bunun için talimatı oldu. Bizde yaşayan Suriyelilerin evrakları ile ilgili Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kuruyoruz. Kayıtlar burada kullanılacak."

"HER AİLEDEN BİR KİŞİYE 3 GİRİŞ-ÇIKIŞ HAKKI"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacak. Geri dönüşün zeminini hazırlamak için giriş-çıkış hakkı verilecek. Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık. 2 sınır kapısını yetkilendiriceğiz, sadece bu kapılardan giriş-çıkış yapabilecekler."