Göç 'tersine' döndü: İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:06

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:06

İstanbul’da göç dalgası tersine döndü. Yıllardır iş imkanları nedeniyle avantaj olarak görülüp göç çeken İstanbul şimdilerde göç vermeye başladı.

Kiraların yükselişi, yaşam maliyetlerinin artışı, deprem riski barındırması İstanbul’dan vazgeçenlerin sayısını daha da arttırıyor.

İstanbul’dan kaçanlar ise en çok ilk 5 şehirde yoğunlaşıyor. Gerek yakınlık, gerekse ucuzluk en büyük etken olsa da asıl kaçış deprem riski nedeniyle yaşanıyor. İstanbul’dan göç alan şehirler ise Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor.

TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan göç alan ilk 10 şehir sıralamasında son 4 yıldır Kocaeli ilk sırada yer alıyor. Kocaeli’ni Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip ediyor. Uzmanlara göre, vatandaşların bu illeri tercih etmelerinin en önemli sebebi ise İstanbul'a yakın olmaları. Tekirdağ sakin, Kocaeli otoyola yakın, Ankara ise depremden kaçış noktası olduğu gerekçesiyle seçiliyor.

RAPORLARA YANSIDI

4 yıldır listede yer alan Sakarya ve Antalya ise 2023 yılı göç verilerinde yer almazken, İstanbul'un her sene daha fazla göç verdiği raporlara da yansımış durumda.

İstanbul’un aldığı ve verdiği göç bilgilerinde yer alan illerin nüfus yoğunluğu incelendiğinde, megakentten yapılan göç nedeniyle son 3 yıldır nüfus yoğunluğunun düştüğü dikkat çekiyor.

3 İLDE NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul’un göç verdiği şehirler arasında yer alan Kocaeli, Tekirdağ ve Ankara’nın nüfus yoğunluğunun arttığı da verilerden yansıyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa Haber Global'e konuştu.

Nizamettin Aşa, bu illere göç sebebini İstanbul'a yakın olmasına bağlıyor. Aşa, "Göç eden vatandaş, İstanbul'da aile bağı varsa yakın illeri seçiyor. İstanbul'a komşu kentlerdeki emlak fiyatları aşağı yukarı benzerlik arz ettiğinden, bunun çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Trafikten, depremden kaçış, sosyal sıkıntılar, bölgede kendine ait müstakil evi varsa bu da İstanbul'dan göç etme sebepleri arasında. Tekirdağ ilçeleri ise hem deniz kenarı hem de sakinliği ile tercih ediliyor" diye konuştu.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, şehrin tercih edilmesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun etkisinin yüksek olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "İstanbul'da bir ilçeden diğerine gitmek 2, 3 saat sürerken otoyolda İzmit-Akmeşe gişeleri mevcut. İstanbul'a göre köye yakın, imarlı, parselli, müstakil ev yapma imkanları var. Toprak fiyatları uygun, ulaşım rahat, trafik yok. Son zamanlarda merkez ilçelerde trafik yoğunluğu başladı ama Körfez, Akmeşe, Kandıra tarafları trafik anlamında sakin. Müşteri portföyünün yüzde 60'ı İstanbul'dan. Cumadan çıkıp pazardan dönecek şekilde kalan da çok. Kimi hayvan besliyor, kimi tarımla ilgileniyor."

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yasemin Zaimoğlu ise, “Bu sıralamalarda sanayileşmenin fazla olduğu dolayısıyla da iş imkanlarının çok olduğu illerin yer aldığını söylemek mümkün. Bu verilere bakarak önümüzdeki senelerde de Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir ve Bursa’nın listede varlığını sürdüreceğini ayrıca listede daha önceki yıllarda da bulunan Tokat ilinin listede varlığını devam ettirebileceği düşünülüyor. İstanbul’dan yapılan Muğla ve Antalya’ya göçün listede varlığını sürdürürken 2023 yılında listede bulunmaması da ayrıca dikkat çekmekte" diye konuştu.