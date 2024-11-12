Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de durdurulan otobüste, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçta bulunan 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.
Etiketler: #osmaniye
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!