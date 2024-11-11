Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden bazılarının çocuk olduğu öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından kaçak göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
İlçe açıklarında ekipler tarafından durdurulan fiber teknede ise 3'ü çocuk 7 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #açıklama #Çocuk #internet sitesi
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