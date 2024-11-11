Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden bazılarının çocuk olduğu öğrenildi.

Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 22:11

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından kaçak göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

İlçe açıklarında ekipler tarafından durdurulan fiber teknede ise 3'ü çocuk 7 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Etiketler: #açıklama #Çocuk #internet sitesi

İlgili Haberler

Aydın’da 7'si çocuk, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 7'si çocuk, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’de 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 38 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler