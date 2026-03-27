Göcek'te Osmanağa Koyu'na iş makineleri girdi, halk duruma tepki gösterdi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ndeki Osmanağa Koyu’nda iş makineleriyle yürütülen çalışmalara bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Dün engellenen iş makinalarının bugün yeniden çalıştığını gören tekne sahipleri, mahalle sakinlerini koya çağırdı. Çağrı üzerine çok sayıda bölge sakini, tekne kooperatifleri başkanlarının yanı sıra Fethiye CHP İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ve Ortaca Tüm Emekliler Sendikası üyeleri koya geldi.

Bölge sakinleri araçlarla birlikte iş makinelerinin önünü kapattı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Tepkiler üzerine şantiye çalışanları araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Salgıncı, şunları kaydetti:

"Sizlerin de gördüğü üzere, yine koylarımız yağmalanıyor. Yine koylarımızdaki yaban hayat tahrip ediliyor. Bu sabah, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izinli olduklarını söyleyen ekipler burayı katlettiler. Biz, buraların katledilmesinin karşısında duracağız. Buraların katledilmesini istemiyoruz. Biz burayı ve bunun gibi tüm işlemlerin karşısındayız. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Daha önce İnceburun’da da aynı işlem yapılmıştı. Bugün burada şimdilik yapılan işlemi durdurduk. Bölgeye bugüne kadar 860 tane mapa şamandıra atıldı. Biz buna karşı değiliz; bilinçsizce atılmasına karşıyız."