‘Göcek Tüneli’ Meclis gündeminde: Eziyet tüneline dönüştü!
Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla ve Antalya’yı birbirine bağlayan Göcek Tüneli’ni Meclis Gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi veren Özcan, “Bölgeden geçenlerin ulaşımını kolaylaştırması gereken bu tünel artık eziyet tüneline dönüştü” dedi.
Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla ve Antalya’yı birbirine bağlayan Göcek Tüneli’ni meclis gündemine taşıdı. Bölgeden geçenlerin ulaşımını kolaylaştırması gereken tünelin artık eziyet tüneline dönüştüğüne dikkati çeken Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi.
“GÖCEK TÜNELİ ÜCRETSİZ OLMALIDIR”
950 metrelik Göcek Tüneli’nin ücretli olması ve pahalılığı ile tüneli kullananlarda ciddi rahatsızlık yaratmakta olduğunu ifade eden Özcan, 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve yapımına 13 milyon dolar harcanan tünelin çift yönlü ücrete tabi olduğunu söyledi. İktidarın her seçim öncesine ‘ücretsiz olacak’ dediği tünelin gün geçtikçe pahalanan bir hale dönüştüğüne dikkat çeken Özcan, “Tünelin bir diğer özelliğinin de artık eziyet tüneline dönüşmüş olması. Bunun nedeni de elbette ki buradaki ücret kuyruğu. Bölgeden geçenlerin ulaşımını kolaylaştırması gereken bu tünel tam tersine bölgede trafiği kilitliyor. Bunun en büyük sebebi kilometrelerce uzanan ücret kuyruğu. Çözümü ise çok basit. Göcek Tüneli ücretsiz olmalıdır. Yollar halkındır. Bu vurguna, bu zulme bir an önce son verilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.
Muğla Milletvekili Av. Gizem Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı olarak cevaplaması için şu soruları yöneltti;
- Seyahat hakkını düzenleyen Anayasa’Nın 23.Maddesi uyarınca ücretsiz olması gereken Göcek Tüneli ne zaman ücretsiz olacaktır?
- Göcek Tüneli’ndeki ücret kuyruklarını ivedilikle yok edecek bir planınız var mıdır?
- Tünelin maliyetinin 13 milyon dolar olduğu doğru mudur?
- Bugün itibariyle, türlerine göre, her iki yönden ayrı ayrı tünelden geçen araç sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nedir?
- Yap-işlet-devret sözleşmesi uyarınca bugüne kadar şirketin kasasına giren para ve kadardır? Başka bir deyişle, ne kadarlık bir kaynak kamuda kalması gerekirken şirketin kasasına girmiştir?
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