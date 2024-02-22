Göçmen kaçakçılığı davasında yargılanıyorlar... İstenen ceza belli oldu!

Kırklareli'nde, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla biri tutuklu 2 sanık hakkında 19'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:35
Göçmen kaçakçılığı davasında yargılanıyorlar... İstenen ceza belli oldu!
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık M.E. ile tutuksuz sanık A.C. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık A.C.'nin göçmen temin ettiği, sanık M.E.'nin ise otomobil ile düzensiz göçmenlerin taşındığı kamyonete öncülük yaptığı bilgisi bulunuyor.

İTİRAF ETTİ!

Sanık M.E.'nin iddianamede yer verilen ifadesinde, insan kaçakçılığı yapılan kamyonete öncülük yaptığını itiraf ettiği bilgisi de yer aldı.

Paraya ihtiyacı olduğu için suça karıştığını iddia eden M.E.,"9 bin lira karşılığında öncülük yapmayı kabul ettim. Olay günü kamyonet sürücüsünün yanına gittim. Araçta insan olduğunu görünce 9 bin lirayı aldım" ifadelerini kullandı.

Sanıklar M.E. ile A.C., 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 12 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.


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