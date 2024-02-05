Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:37

Güncelleme: 05.02.2024 - 09:37

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Ocak-4 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.