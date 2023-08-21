Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 5 organizatör tutuklandı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:33

Güncelleme: 21.08.2023 - 09:33

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.