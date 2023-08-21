Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 5 organizatör tutuklandı
Van’da ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.
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