Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 5 organizatör tutuklandı

Van’da ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:33
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 5 organizatör tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 operasyonda; 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


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