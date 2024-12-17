Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı: ‘İşçi yaşamı, para cezasından ucuz’

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

“İşçi yaşamı, para cezasından daha ucuz” denilen açıklamada, Nourtani’nin ailesine baskı yapıldığı belirtilirken kamuoyu davanın takipçisi olmaya çağırıldı.

‘BÖBREK PAZARLIĞI’

Nourtani ile kaçak madende çalışan, şu an İran’da olan kuzenler Anmet ve Ahmet Ahmedi, video çekerek ölen madencinin eşine gönderdi. Kuzenler, kendilerine zorla “bir şey görmedikleri” yönünde ifade verdirildiğini belirterek Nourtani’nin ocak içinde kavga ettiğini duyduklarını öne sürdü. Afgan madenciler, Nourtani’nin böbreğine 10 bin dolar teklif geldiğini ancak kendisinin 30 bin dolar istemesi nedeniyle teklifi kabul etmediğini söylediğini anlattı. (DHA)