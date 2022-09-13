Göçmenler Yunan adası yerine Türk adasına gitti
Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunan adası yerine Türk adasına gidince mahsur kaldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Adada mahsur kalan 4 düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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