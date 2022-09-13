Göçmenler Yunan adası yerine Türk adasına gitti

Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
13 Eylül 2022 Salı, 17:58
Göçmenler Yunan adası yerine Türk adasına gitti
Abone Ol google-news

Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunan adası yerine Türk adasına gidince mahsur kaldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Adada mahsur kalan 4 düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


göçmen Yunanistan Yunan türkiye Adalar ada

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler