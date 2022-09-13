İzmir'de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı

13 Eylül 2022 Salı, 12:09

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos-10 Eylül arasında Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 32 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 794 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.