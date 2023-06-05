Göçmenlerden kapıya teslim silah: 'Emniyet harekete geçmeli'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

Türkiye’de silahlanmaya ilişkin tedbirler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Telegram uygulaması üzerinden dahi silah satışının yapıldığı ortaya çıktı. Açılan Telegram gruplarında tabanca satışı yapılıyor. Satılan tabancaların ruhsatlı ya da ruhsatsız olduğu da bilinmiyor. Uygulamada satılan silahların bazılarının ise mültecilerin yurtdışından getirdiği silahlar olduğu belirtiliyor. Uygulamada onlarca grupta tabanca satışının yapıldığı dikkat çekerken, satışların elden yada kargo ile yapıldığı görüldü. Uzmanlar bu tür satışların ‘asayiş’ sorunu olduğunun altını çizerken önlem alınması konusunda çağrı yaptı.

"EMNİYET HAREKETE GEÇMELİ"

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yapılan satışların “kaçak” olma ihtimaline vurgu yaptı. Avcı, “Yaptıkları işin hukuka uygun olmadığı kanaatindeyim. Buradakilerin nasıl satıldığı belli değil. Hatta bazılarında ‘Evden teslim, kapıdan teslim’ şeklinde açıklamalar var. Buradaki silahların kaçak olduğu anlaşılıyor açıkçası” dedi.

(Hanefi Avcı)

Bu satışların suç olduğunu belirten Avcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Normalde bu silahın alınıp satılması izne tabi. Herkese değil anca valiliklerin veya kaymakamların ruhsat verdiği kişiler alabilir. Bunun bu şekil satılması suç. Silahın böyle bol miktarda satılması veya böyle gelişigüzel verilebilmesi de ciddi bir asayiş sorunu. Güvenlik birimlerinin tedbir alması lazım, harekete geçmesi lazım. Emniyet’in, savcılığın bir an önce harekete geçmesi lazım.”

Mültecilerden ülkeye girerken yanlarında silah getirmesi iddiasına ilişkin konuşan Avcı, “Ülkeye gelip gideni insanların silahı getirmesi beklenebilecek bir şey. Bir gümrük kaçağı var bir de özel kanunlarda suç eşyası taşınması bulundurulması da suç. Böyle toplu göçlerde bu ve buna benzer malzemenin gelmesi beklenebilir. Orada bir silahlı çatışma var. Silahlı faaliyetler var. Silahlı olaylar var bu olaylara karışan insanlar da hudutta girip çıkarken gelip gidiyor. Bunların silahı patlayıcı benzeri malzeme getirmeleri beklenebilir. Böyle şey yapmaları ihtimal dahilidir denebilir” dedi.

(Celal Ülgen)

"TAKİP EDİLMELİ"

Avukat Celal Ülgen ise “Telegram üzerinden silah ticareti yapan hesapların artması nedeniyle yeni bir sorun ile karşıkarşıya gelmiş bulunmaktayız. Aslında bu konuların etkin şekilde takip edilmesi ve bu hesaplar için erişimin engellenmesi kararı verilmesi, kimliklerinin tespit edilerek haklarında soruşturma açılması gerekirken görevlilerin insanları susturma çabasında olduğunu görmekteyiz. Siyasi olarak susturma çabası yerine bu tür silah ticareti yapanların etkili takip edilmesi ve hesapların kapatılması gerekmektedir. İnternetten ya da sosyal medyadan satılması da bu kapsamda yasak olup ilgili hesaplara erişimin engellenmesi kararı verilmesi gerekmektedir” dedi.

CIA AYRINTISI

Ülgen sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu hesapların büyük çoğunluğunun Türkiye’ye kaçak yollarla giren göçmenlerden olduğu da anlaşılmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri de CIA’nın Suriyeli rejim muhaliflerine verdiği silahlar olduğu ve ayrıca ‘eğit-donat programı’ kapsamında kullanılan silahlar olma ihtimali de bulunmaktadır”

BİR YILDA 2 BİN ÖLÜM

Umut Vakfı’nın 2022 şiddet haritası raporuna göre 2022 yılında, medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı. Silahlı şiddet olaylarının yüzde 15.46’sında kesici aletler kullanılırken yüzde 84.54 cinayet ateşli silahlarla işlendi.