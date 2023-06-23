Göçmenleri taşıyan kamyonet takla attı: 14 yaralı

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde, 14 kaçak göçmenin olduğu kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kazada 14 kaçak göçmen yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:04
Göçmenleri taşıyan kamyonet takla attı: 14 yaralı
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TEM Otoyolu Edirne istikametinde, saat 01.00 sıralarında, 14 kaçak göçmenin bulunduğu 34 MC 6423 plakalı kamyonet seyir halinde giderken, sürücünün Çatalca mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alanda devrildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza sonrası yaralanan 14 kaçak göçmen yola savrulurken, kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


TEM Otoyolu TEM

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