'Göçük altındayım' diye yalan paylaşım yapmıştı: O şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:38

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:38

Afyonkarahisar’da, deprem sonrası sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.Ö.’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.Ö. dün gözaltına alınmıştı.











