Hatayspor futbolcusu Burak Öksüz göçük altından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Burak Öksüz'ün göçük altından kurtarıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:52
Hatayspor futbolcusu Burak Öksüz göçük altından kurtarıldı
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Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'da Burak Öksüz'ün enkazdan çıkarıldığı, Bertuğ Yıldırım’ın ve Kerim Alıcı'nın durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı. 

 

 


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