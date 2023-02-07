Mert Fırat'tan 'deprem' paylaşımı: 'Benim de akrabalarım göçük altında'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 16:39

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, merkezi Elbistan olan ikinci deprem 7.6 büyüklüğünde kaydedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti.

Profesyonel kurtarma ekiplerinin yanı sıra birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Televizyon ve sanat dünyasından isimler de afet bölgesindekilere yardım eli uzattı.

Bu isimlerin biri de Mert Fırat oldu. Ünlü oyuncu, enkazdan kurtulanlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

"AYNI ACILARI PAYLAŞTIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE..."

Oyuncu, ailesinden bazı kişilerin göçük altında olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Yardım malzemelerinin paketlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, "Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde verdiğiniz destek çok değerli. Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden, kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık" dedi.

"SİZLER BİZİM ENERJİ KAYNAĞIMIZSINIZ"

"Benim de akrabalarım göçük altında ve bizler de buradaki herkesle birlikte mücadele veriyoruz" diyen oyuncu, "Koordinasyon ve operasyon yaparken, yardımın doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak hedefindeyiz. Lütfen destek ve gönüllü çalışmalarınızı esirgemeyin. Sizler bizim enerji kaynağımızsınız. Her birinizin derdi bizim de derdimiz. Gücümüz ve kuvvetimiz hiç tükenmesin" ifadelerini kullandı.

Fırat, "Bugün DasDas’ta bizlerle olup, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç listelerini karşılamada ve paketlemede desteği geçen herkese çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.