Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:34

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:34

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00 seferleri, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 seferleri iptal edildi.