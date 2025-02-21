Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:34

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00 seferleri, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 seferleri iptal edildi. 


Etiketler: #Gökçeada #Sefer #feribot seferleri #Feribot

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