Gökçeada ve Bozcaada seferlerine 2 gün 'fırtına' engeli
Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın ve pazar günü yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın ve pazar günü yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak Gestaş’tan yapılan açıklamada, “10-11 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 10.12.2022 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11.12.2022 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.
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